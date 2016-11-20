Бойовики залишили Авдіївку без водопостачання

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Неділя, 20 листопада 2016, 11:53

Після обстрілу в суботу Авдіївка залишилася без водопостачання.

Про це повідомив генеральний директор Авдіївського коксохімзаводу Муса Магомедов на своїй сторінці в Facebook.

Він також повідомив, що Донецька фільтрувальна станція була знеструмлена.

"В черговий раз АКХЗ на одному вводі з чотирьох, Макіївка-1, Донецька фільтрувальна станція знеструмлена, Авдіївка без води", - написав він.

Магомедов висловив надію, що в неділю буде отримано дозвіл на відновлювальні роботи, і вдасться відновити ввід Макіївка-2.

"На жаль, лінії Ясинувата 1 і 2 нам не дають відновити вже кілька місяців, незважаючи на неодноразові звернення до СЦКК", - додав він.

Як повідомляв штаб АТО, на Донецькому напрямку в суботу в районі Зайцевого, Авдіївки, Опитного і Луганського по позиціях сил АТО ворог вів вогонь з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.

Українська правда

Теми: Донбас АТО
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