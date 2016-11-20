Порошенко каже, що не допустить внутрішніх конфліктів в Україні

Президент Петро Порошенко заявляє, що не допустить сценарію гострих внутрішніх конфліктів в Україні, які зроблять її незахищеною перед зовнішньою агресією.

Про це йдеться в його зверненні з нагоди Дня гідності та Свободи.

"Ворог не лише атакує Україну ззовні, але й розхитує нас зсередини. Метою Кремля є постійна внутрішня дестабілізація, анархія, отаманщина. Дострокові вибори в Україні і посилення позицій проросійських сил в новому парламенті. А далі – ревізія європейського курсу. А ще потім - повна зміна зовнішньополітичного вектору держави. У фіналі - повернення України в імперське стійло", - заявив Порошенко.

"Якщо піти шляхом гострих внутрішніх конфліктів, можна дуже швидко кинути країну у прірву хаосу і безладу, зробити незахищеною перед зовнішньою агресією. Як президент я не допущу такого сценарію", - підкреслив він.

Водночас президент закликав "не таврувати всіх без розбору учасників масових акцій".

"Зрозуміло, що у людей є підстави для невдоволення і кожний вільний громадянин у вільній Україні має невід’ємне право на протест. Саме демократія та свобода стали очевидними здобутками Революції Гідності", - запевнив Порошенко.

За його словами, щоб уникнути дефолту та катастрофи, уряд не мав жодного іншого виходу, як вдатися до жорстких та непопулярних заходів в економіці.

"Критично важливою для нас була і все ще залишається підтримка Міжнародного валютного фонду. А Фонд ніколи не виписує солодких ліків. Тож я розумію, що, ми зробили мимоволі боляче мільйонам родин. За це не гріх і перепросити. Але я впевнений, що незабаром ефективність вжитих заходів відчуватиме все більша й більша кількість людей", - зазначив президент.

Він вважає, що "наш економічний організм вже виписано із реанімації і демонструє ознаки одужання".

Порошенко зазначив, що проблем проглядається ще чимало, і він не збираюся прикрашати дійсність.

"Але не можу не поділитися своїм чітким баченням, що найскладніше в економці ми пережили і все буде гаразд, якщо ми з вами не дозволимо окремим політиканам обнулити результат, досягнутий такою дорогою ціною", - підкреслив він.

Українська правда