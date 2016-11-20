Порошенко каже, що не допустить внутрішніх конфліктів в Україні

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Неділя, 20 листопада 2016, 15:00

Президент Петро Порошенко заявляє, що не допустить сценарію гострих внутрішніх конфліктів в Україні, які зроблять її незахищеною перед зовнішньою агресією.

Про це йдеться в його зверненні з нагоди Дня гідності та Свободи.

"Ворог не лише атакує Україну ззовні, але й розхитує нас зсередини. Метою Кремля є постійна  внутрішня дестабілізація, анархія, отаманщина. Дострокові вибори в Україні і посилення позицій проросійських сил в новому парламенті. А далі – ревізія європейського курсу. А ще потім - повна зміна зовнішньополітичного вектору держави. У фіналі - повернення України в імперське стійло", - заявив Порошенко.

"Якщо піти шляхом гострих внутрішніх конфліктів, можна дуже швидко кинути країну у прірву хаосу і безладу, зробити незахищеною перед зовнішньою агресією. Як президент я не допущу такого сценарію", - підкреслив він.

Водночас президент закликав "не таврувати всіх без розбору учасників масових акцій".

"Зрозуміло, що у людей є підстави для невдоволення і кожний вільний громадянин у вільній Україні має невід’ємне право на протест. Саме демократія та свобода стали очевидними здобутками Революції Гідності", - запевнив Порошенко.

За його словами, щоб уникнути дефолту та катастрофи, уряд не мав жодного іншого виходу, як вдатися до жорстких та непопулярних заходів в економіці

"Критично важливою для нас була і все ще залишається підтримка Міжнародного валютного фонду. А Фонд ніколи не виписує солодких ліків. Тож я розумію, що, ми зробили мимоволі боляче мільйонам родин. За це не гріх і перепросити. Але я впевнений, що незабаром ефективність вжитих заходів відчуватиме все більша й більша кількість людей", - зазначив президент. 

Він вважає, що "наш економічний організм вже виписано із реанімації і демонструє ознаки одужання".

Порошенко зазначив, що проблем проглядається ще чимало, і він не збираюся прикрашати дійсність.

"Але не можу не поділитися своїм чітким баченням, що найскладніше в економці ми пережили і все буде гаразд, якщо ми з вами не дозволимо окремим політиканам обнулити результат, досягнутий такою дорогою ціною", - підкреслив він.

Українська правда

Теми: Порошенко
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Коментарі — 5
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IP: 94.232.209.---Maikl Belichenko20.11.2016 16:08
совести нет совсем
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IP: 95.108.225.---kerubino20.11.2016 15:53
Щоб не допустити дефолту і втручання Росіі ,треба конфіскувати награбоване владцями ,ВЕРНУТИ ВИВЕЗЕНІ ГРОШІ З ОФШОРІВ і почати дійсну боротьбу з корупцією не зважаючи на любих друзів ,інакше будемо мати не тільки новий майдан з великими жертвами нових продажних і злодійських Украінців ,а можливо і громадянську війну .
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IP: 217.118.83.---petrius20.11.2016 15:47
Проводил бы реформы, улучшал бы экономический климат... 2 лет ему не хватило, чтобы реформы нормальные провести, а теперь говорит о "расшатывании снаружи". Бездействие властей и саботаж реформ - вот, что по-настоящему расшатывает ситуацию. И в этом виновата не Москва, а сам Порошенко и его команда. Все политики старой генерации должны быть убраны с политической арены после выборов. Хоть "регионалы-оппы" хоть "батькивщина" с бпп - одного коррупционного поля ягоды. Только новые политики, старых быть не должно. Новой Украины со старыми политиками не будет.
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IP: 31.31.121.---Татьяна Ларина20.11.2016 15:30
Не допущу - значит напущу! Ляшко получил команду ФАС - получил в лоб от Бойко, набросился на Тмошенко! Вызвал на дуэль женщину, мужика испугался! Испугался и Трампа, которого обозвал "катастрофой" и сняв трусы стал свои шедевры подтирать!
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IP: 91.199.93.---chesno120.11.2016 15:21
если исходить из логики высказываний: "будет безвиз" - значит не будет, "не допущу конфликта" - значит сам и устроит.
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