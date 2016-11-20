Порошенко говорит, что не допустит внутренних конфликтов в Украине

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Воскресенье, 20 ноября 2016, 15:00

Президент Петр Порошенко заявляет, что не допустит острых внутренних конфликтов в Украине, которые сделают ее незащищенной перед внешней агрессией.

Об этом говорится в его обращении по случаю Дня достоинства и Свободы.

"Враг не только атакует Украину извне, но и расшатывает нас изнутри. Целью Кремля является постоянная внутренняя дестабилизация, анархия, атаманщина. Досрочные выборы в Украине и усиление позиций пророссийских сил в новом парламенте. А дальше - ревизия европейского курса. А еще дальше - полная смена внешнеполитического вектора государства. В финале - возвращение Украины в имперское стойло", - заявил Порошенко.

"Если пойти по пути острых внутренних конфликтов, можно очень быстро бросить страну в пропасть хаоса и беспорядка, сделать незащищенной перед внешней агрессией. Как президент я не допущу такого сценария", - подчеркнул он.

В то же время президент призвал "не ставить клеймо на всех без разбора участников массовых акций".

"Понятно, что у людей есть основания для недовольства и каждый свободный гражданин в свободной Украине имеет неотъемлемое право на протест. Именно демократия и свобода стали очевидными достижениями революции Достоинства", - сказал Порошенко.

По его словам, чтобы избежать дефолта и катастрофы, правительство не имело никакого другого выхода, как прибегнуть к жестким и непопулярным мерам в экономике.

"Критически важной для нас была и все еще остается поддержка Международного валютного фонда. А Фонд никогда не выписывает сладких лекарств. Поэтому я понимаю, что мы сделали невольно больно миллионам семей. За это не грех и извиниться. Но я уверен, что вскоре эффективность принятых мер будет чувствовать все большее и большее количество людей", - отметил президент.

Он считает, что "наш экономический организм уже выписан из реанимации и демонстрирует признаки выздоровления".

Порошенко отметил, что проблем просматривается еще немало, и он не собирается приукрашивать действительность.

"Но не могу не поделиться своим четким видением, что самое сложное в экономке мы пережили и все будет в порядке, если мы с вами не позволим отдельным политиканам обнулить результат, достигнутый такой дорогой ценой", - подчеркнул он.

Украинская правда

Темы: Порошенко
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Комментарии — 5
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IP: 94.232.209.---Maikl Belichenko20.11.2016 16:08
совести нет совсем
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IP: 95.108.225.---kerubino20.11.2016 15:53
Щоб не допустити дефолту і втручання Росіі ,треба конфіскувати награбоване владцями ,ВЕРНУТИ ВИВЕЗЕНІ ГРОШІ З ОФШОРІВ і почати дійсну боротьбу з корупцією не зважаючи на любих друзів ,інакше будемо мати не тільки новий майдан з великими жертвами нових продажних і злодійських Украінців ,а можливо і громадянську війну .
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IP: 217.118.83.---petrius20.11.2016 15:47
Проводил бы реформы, улучшал бы экономический климат... 2 лет ему не хватило, чтобы реформы нормальные провести, а теперь говорит о "расшатывании снаружи". Бездействие властей и саботаж реформ - вот, что по-настоящему расшатывает ситуацию. И в этом виновата не Москва, а сам Порошенко и его команда. Все политики старой генерации должны быть убраны с политической арены после выборов. Хоть "регионалы-оппы" хоть "батькивщина" с бпп - одного коррупционного поля ягоды. Только новые политики, старых быть не должно. Новой Украины со старыми политиками не будет.
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IP: 31.31.121.---Татьяна Ларина20.11.2016 15:30
Не допущу - значит напущу! Ляшко получил команду ФАС - получил в лоб от Бойко, набросился на Тмошенко! Вызвал на дуэль женщину, мужика испугался! Испугался и Трампа, которого обозвал "катастрофой" и сняв трусы стал свои шедевры подтирать!
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IP: 91.199.93.---chesno120.11.2016 15:21
если исходить из логики высказываний: "будет безвиз" - значит не будет, "не допущу конфликта" - значит сам и устроит.
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