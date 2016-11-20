Уряд оголосив повторний конкурс на держсекретаря Мінекології

00
0
Неділя, 20 листопада 2016, 15:28

Кабмін оголосив повторний конкурс на посаду державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів.

Згідно з розпорядженням №842, документи від кандидатів на посаду приймаються до 18:00 9 грудня 2016 року. Конкурсний відбір розпочнеться 20 грудня, 

Комісія з питань вищого корпусу державної служби 16 листопада рекомендувала Кабміну призначити повторний конкурс на посаду держсекретаря Мінекології, оскільки жоден із кандидатів не зміг пройти у фінал конкурсу.

Як відомо, 27 серпня Кабінет міністрів увів посаду державного секретаря в Міністерстві фінансів,  21 жовтня - у Міністерстві оборони, 16  листопада - у Мінінфраструктури. Конкурс на посаду держсекретаря у МВС наразі триває, на посаду претендують 11 осіб.

Українська правда

Теми: Кабінет міністрів
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Нефьодов став першим заступником міністра економіки замість Ковалів 18 листопада 2016, 11:45
Кабмін додатково виділив 1,6 мільярда гривень на школи 16 листопада 2016, 20:24
Завищені платіжки за тепло були помилкою, їх перерахують – уряд 16 листопада 2016, 11:49
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко каже, що не допустить внутрішніх конфліктів в Україні
Ангела Меркель знову балотуватиметься на посаду канцлера
У понеділок в центрі Києва перекриють вулиці й закриють вихід з "Хрещатика"
Без води залишилася не тільки Авдіївка, але й частина Донецька і ще 4 н.п.
Усі новини
Лікарі так роблять

5 вчинків, які допоможуть уникнути застуди

Мапа

Україна опинилася серед найнебезпечніших місць для туризму 2017 року