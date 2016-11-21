Порошенко закликав не повторити помилки Грушевського і Петлюри

Президент Петро Порошенко закликав українських політиків стримувати свої амбіції, щоб під час внутрішньої боротьби не допустити втрати держави перед зовнішнім ворогом.

Про це він заявив під час виступу з нагоди третьої річниці початку Євромайдану.

"Властиве будь-якій демократичній системі змагання влади, змагання з опозицією не повинне виливатися у внутрішню війну, війну без правил, яка послаблювала б країну перед зовнішньою загрозою. І що каламутніша вода, то більше шансів, що ворог ловитиме в ній свою рибу", – заявив він.

Порошенко нагадав, що наступної весни Україна відзначатиме 100 років з початку національної революції і закликав не повторити помилки її лідерів.

"От уявіть собі, якби чотири ключові фігури тодішньої епохи, а саме – Грушевський, Винниченко, Петлюра, Скоропадський – змогли би тоді винести за дужки свої внутрішні розбіжності і об'єдналися би перед зовнішніми викликами. Висновок очевидний", – заявив президент.

Також він розкритикував популістичні політичні сили, які, за його словами, підривають країну зсередини.

"Якби було ухвалено рішення про створення інтернаціоналу популістів, ми би делегували кілька наших парламентських партій", – сказав він.

Олег Шанковський, УП