Екс-активіст патріотичних організацій РФ попросив статус біженця в Україні

У міжнародному автомобільному пункті пропуску Нові Яриловичі на Чернігівщині 45-річний громадянин Росії попросив статус біженця.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на начальника прес-служби Чернігівського прикордонного загону Олександа Дудка.

"В міжнародному автомобільному пункті пропуску Нові Яриловичі під час проходження прикордонного контролю на в’їзд в Україну до прикордонного наряду із заявою про надання статусу біженця звернувся 45-річний громадянин Росії", – сказав він.

За словами Дудка, пояснюючи причину такого кроку, росіянин заявив, що на батьківщині за активну громадянську діяльність, спрямовану проти правлячого режиму, він піддається кримінальному переслідуванню. Опитуючи чоловіка, прикордонники дізналися, що певний час він був активістом патріотичних організацій Росії, але потім перейшов на протилежний бік.

"Ситуація неоднозначна, тому коментарів ми не даємо", – додав Дудко.

Після співбесіди та оформлення відповідних документів громадянина Росії направлено до управління міграційної служби в Чернігівській області.

Дудко додав, що за останні два роки росіяни близько 5-6 разів зверталися за статусом біженця в Чернігівській області.