Україна точно не отримає транш від МВФ у листопаді
Питання виділення Україні наступного траншу відсутнє в плані роботи Ради директорів Міжнародного валютного фонду, розписаному до початку грудня.
Про це йдеться в матеріалах МВФ.
Згідно з інформацією, в листопаді планується обговорення програми співпраці з Фінляндією.
При цьому українське питання в плані роботи Ради директорів МВФ на листопад відсутнє.
Нагадаємо, в заяві Міжнародного валютного фонду за підсумками його роботи в Києві вказувалося, що Україні потрібен додатковий час для виконання поточного етапу програми розширеного фінансування.
Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що в даний момент гострої необхідності в грошах Міжнародного валютного фонду немає.
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