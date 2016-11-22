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Україна точно не отримає транш від МВФ у листопаді

Вівторок, 22 листопада 2016, 08:52
Україна точно не отримає транш від МВФ у листопаді

Питання виділення Україні наступного траншу відсутнє в плані роботи Ради директорів Міжнародного валютного фонду, розписаному до початку грудня.

Про це йдеться в матеріалах МВФ.

Згідно з інформацією, в листопаді планується обговорення програми співпраці з Фінляндією.

При цьому українське питання в плані роботи Ради директорів МВФ на листопад відсутнє.

Нагадаємо, в заяві Міжнародного валютного фонду за підсумками його роботи в Києві вказувалося, що Україні потрібен додатковий час для виконання поточного етапу програми розширеного фінансування.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що в даний момент гострої необхідності в грошах Міжнародного валютного фонду немає.

Читайте також: Транш під питанням. Чим незадоволений МВФ

Економічна правда

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Теми: МВФгроші
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