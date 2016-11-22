На одеську митницю напали близько 20 людей в камуфляжі

У вівторок приблизно о 10:40 близько 20 осіб, одягнутих у камуфляжну форму, увірвалася до приміщення адміністративної будівлі Одеської митниці, побили охоронця і розгромили один з кабінетів.

Про це повідомляє місцева поліція.

"На місце пригоди негайно прибули співробітники ГУНП в Одеській області та завадили назріваючому конфлікту та порушенням публічної безпеки. Всі зловмисники доставлені до Малиновського відділу поліції", – додали у відомстві.

У поліції додали, що наразі встановлюються особистості правопорушників та обставини пригоди.

Як відомо, керівник одеської митниці Юлія Марушевська, яка є представником команди екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі, наразі перебуває у процесі відставки.

Українська правда