В будівлю "Інтера" кинули коктейлі Молотова

Близько опівночі у понеділок невідомі кинули "коктейлі Молотова" у будівлю телеканалу "Інтер".

Про це у вівторок повідомили у київській поліції.

За словами охоронця, почувши кілька звуків, схожих на вибухи, він побачив на екранах камер відеонагляду, як декілька чоловіків біжить в напрямку адмінбудівлі та полум’я.

"Разом з колегами він вибіг на вулицю зі своїми вогнегасниками, погасив загоряння та викликав поліцію", - сказано у повідомленні.

"При огляді місця правоохоронці виявили та вилучили рештки скляних пляшок та ще одну нерозбиту пляшку із речовиною, яка була закупорена ганчіркою", - повідомили в поліції.

Внаслідок події ніхто не постраждав. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Як відомо, у понеділок учасники акції до річниці Революції Гідності розбили вікна в будівлі на вулиці Велика Васильківська, 23 Б, де, за їхніми словами, розташований офіс Віктора Медведчука.

Також відбулися невеликі сутички з правоохоронцями.

Українська правда