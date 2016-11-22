В будівлю "Інтера" кинули коктейлі Молотова
Близько опівночі у понеділок невідомі кинули "коктейлі Молотова" у будівлю телеканалу "Інтер".
Про це у вівторок повідомили у київській поліції.
За словами охоронця, почувши кілька звуків, схожих на вибухи, він побачив на екранах камер відеонагляду, як декілька чоловіків біжить в напрямку адмінбудівлі та полум’я.
"Разом з колегами він вибіг на вулицю зі своїми вогнегасниками, погасив загоряння та викликав поліцію", - сказано у повідомленні.
"При огляді місця правоохоронці виявили та вилучили рештки скляних пляшок та ще одну нерозбиту пляшку із речовиною, яка була закупорена ганчіркою", - повідомили в поліції.
Внаслідок події ніхто не постраждав. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.
Як відомо, у понеділок учасники акції до річниці Революції Гідності розбили вікна в будівлі на вулиці Велика Васильківська, 23 Б, де, за їхніми словами, розташований офіс Віктора Медведчука.
Також відбулися невеликі сутички з правоохоронцями.
Українська правда
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