Мітингарі розбили вікна в офісах Медведчука і "Сбєрбанку"

Учасники акції до річниці Революції Гідності розбили вікна в будівлі на вулиці Велика Васильківська, 23 Б, де, за їхніми словами, розташований офіс Віктора Медведчука.

Про це повідомляє кореспондент УП.

Радикально налаштовані люди підпалили шину та розбили вікна першого поверху будівлі.

Офісне приміщення першого поверху почало горіти.

Попри те, що керівники націоналістичних організацій закликали всіх повернутися на Майдан, деякі люди продовжили бити вікна.

Mały pożar w biurze Medwedczuka pic.twitter.com/uxm9PTeCpz — Piotr Andrusieczko (@PAndrusieczko) November 21, 2016

За кілька хвилин правоохоронці відтіснили мітингарів, приїхали пожежники, і люди почали розходитися.

У той же час в районі станції метро Площа Льва Толстого учасники акції трощили вікна та двері офісу російського "Сбєрбанку". Правоохоронці затримали кількох осіб.

Радикали розтрощили Сбербанк на Льва Толстого pic.twitter.com/5zMzW21U2s — Roman Kravets (@RomanKravets) November 21, 2016

Як відомо, на Майдані Незалежності в Києві біля стели зібралося віче з нагоди третьої річниці Революції Гідності.

Раніше вже відбулися невеликі сутички з правоохоронцями.

Роман Кравець, Саша Ночь, УП