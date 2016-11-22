Пинчук кроме Клинтон выделял средства и Трампу – СМИ

Украинский олигарх Виктор Пинчук, известный своей поддержкой на прошедших выборах в США Хиллари Клинтон, как оказалось, выделял средства и Дональду Трампу.

Об этом пишет американское издание Fast Company.

Как пишет издание, согласно отчетам Фонда Трампа, в 2015 году Пинчук выделил Трампу $ 150 000.

"Кажется, Фонд Трампа имеет общего донора с Фондом Клинтон - украинского миллиардера, бизнесмена и филантропа Виктора Пинчука. Олигарх перечислил 150 тысяч долларов в фонд Трампа в 2015 году", - написало издание.

Пинчук перечислил Трампу $150 тысяч fastcompany.com

Как писала "Украинская правда", всего в течение нескольких лет украинский бизнесмен перечислил семье Клинтонов не менее 8,1 миллиона долларов. По подсчетам издания The Wall Street Journal до 2014 года Украинцы были самыми щедрыми донорами Clinton Foundation, и эта сумма достигала 10 млн долларов.

Напомним, на выборах в США победил Дональд Трамп.

Украинская правда