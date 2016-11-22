Більше 1300 силовиків після анексії Криму стали зрадниками - Грицак

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Вівторок, 22 листопада 2016, 15:16

Більше 1300 українських силовиків з різних підрозділів перейшли на бік Росії після анексії Криму.

Про це у вівторок під час брифінгу сказав глава СБУ Василь Грицак.  

"Тільки по Криму у нас більше 1300 чоловік (осіб, що перейшли на бік РФ і тепер служать у збройних силах Росії, - ред.)", - сказав Грицак.

"Ми намагаємося дивитися, як ці люди мандрують інколи в Україну, або інші країни і робимо все можливе, щоб притягнути їх до відповідальності, незалежно від того, в яких підрозділах вони служили: Нацгвардії, МВС чи СБУ", - додав глава СБУ.

За його словами, СБУ веде реєстр таких осіб.

Як відомо, Служба безпеки розповіла подробиці затримання дезертирів на адмінкордоні з Кримом.

Олександр Шумілін, УП

Теми: Росія Крим СБУ
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