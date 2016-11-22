Посол: Росія намагається посварити українців і поляків

1595 переглядів
0
Вівторок, 22 листопада 2016, 15:51

Нинішня гібридна війна Росії головним чином спрямована на роз'єднання України та Польщі, вважає посол Польщі в Україні Ян Пєкло.

Про це він сказав на круглому столі в "Укрінформі" за назвою "Польща та Україна в архівах комуністичних спецслужб. 20 років діяльності спільної робочої групи".

"Зараз гібридна війна, яка ведеться Росією, зосереджується в основному на одному моменті, що полягає в тому, яким чином роз'єднати український і польський народи, використовуючи спільну історію", – заявив Пєкло.

"Саме тому так важливо зробити історію правдивою – такою, якою вона була насправді, а не такою, якою її представляє російська чи радянська пропаганда. Я переконаний, що результати вашої роботи стануть важливим елементом створення ефективної системи безпеки", – сказав він. 

Водночас посол зазначив, що ця історична робота є дуже важливою, оскільки комуністична влада завжди намагалася фальсифікувати історію.

"Дуже добрим доказом цієї фальсифікації є комуністична пропаганда стосовно Другої світової війни, згідно з якою війна нібито почалася після нападу Гітлера на Радянський Союз в 1941 році, хоча насправді вона почалася в 1939 році, коли Гітлер і Радянський Союз разом напали на Польщу. І згідно з цим міфом під час Другої світової війни гинули саме росіяни - не українці, білоруси, грузини, вірмени, азербайджанці", – сказав він.

Дипломат додав, що про це йдеться, зокрема, в останній книжці Тімоті Снайдера "Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним".

Упродовж 20 років діяльності спільної українсько-польської робочої групи вийшло у світ 8 збірників, опубліковано 1293 архівних документи комуністичних спецслужб.

Теми: Польща Росія Україна історія пропаганда
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Кортеж прем’єр-міністра Польщі потрапив у ДТП 22 листопада 2016, 01:39
Польща, яку не впізнати. Що змінилося за рік у сусідній країні 21 листопада 2016, 14:49
У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 700 авто 21 листопада 2016, 00:20
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд призначив відеодопит Януковича на п'ятницю
Підозрюваного у вбивстві поліцейських у Дніпрі залишили під вартою
Гаага визнала докази злочинів РФ в Україні серйозними – Луценко
Петренко: конфіскувати майно Януковича можна і без спецзакону
Усі новини
Фото

В обіймах Джолі. Хлопець додає себе у життя знаменитостей

Нове життя не "з понеділка"

8 кроків, щоби стати щасливішим та здоровішим