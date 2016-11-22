Посол: Росія намагається посварити українців і поляків

Нинішня гібридна війна Росії головним чином спрямована на роз'єднання України та Польщі, вважає посол Польщі в Україні Ян Пєкло.

Про це він сказав на круглому столі в "Укрінформі" за назвою "Польща та Україна в архівах комуністичних спецслужб. 20 років діяльності спільної робочої групи".

"Зараз гібридна війна, яка ведеться Росією, зосереджується в основному на одному моменті, що полягає в тому, яким чином роз'єднати український і польський народи, використовуючи спільну історію", – заявив Пєкло.

"Саме тому так важливо зробити історію правдивою – такою, якою вона була насправді, а не такою, якою її представляє російська чи радянська пропаганда. Я переконаний, що результати вашої роботи стануть важливим елементом створення ефективної системи безпеки", – сказав він.

Водночас посол зазначив, що ця історична робота є дуже важливою, оскільки комуністична влада завжди намагалася фальсифікувати історію.

"Дуже добрим доказом цієї фальсифікації є комуністична пропаганда стосовно Другої світової війни, згідно з якою війна нібито почалася після нападу Гітлера на Радянський Союз в 1941 році, хоча насправді вона почалася в 1939 році, коли Гітлер і Радянський Союз разом напали на Польщу. І згідно з цим міфом під час Другої світової війни гинули саме росіяни - не українці, білоруси, грузини, вірмени, азербайджанці", – сказав він.

Дипломат додав, що про це йдеться, зокрема, в останній книжці Тімоті Снайдера "Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним".

Упродовж 20 років діяльності спільної українсько-польської робочої групи вийшло у світ 8 збірників, опубліковано 1293 архівних документи комуністичних спецслужб.