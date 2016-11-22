Гаага визнала докази злочинів РФ в Україні серйозними – Луценко

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Вівторок, 22 листопада 2016, 17:14

Міжнародний кримінальний суд визнав достатніми докази військових злочинів Росії проти України, надані Україною.

Про це в Гаазі журналістам заявив генпрокурор Юрій Луценко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Вчора в офісі прокурора МКС ми розглядали докази того, що під час подій під Іловайськом Російська Федерація ввела регулярні сили Збройних сил РФ в тил наших військ, порушила домовленість про "зелений коридор" для відступу наших військових, які перебували в меншості у 18 разів, а також маскувала свою техніку під українську", – сказав він.

Луценко також зазначив, що українська сторона надала дані про позасудові страти, тортури, викрадення людей, розстріли на місці.

"Все це підпадає під визначення військового злочину та злочини проти людяності. Наші докази визнані дуже серйозними. Далі будуть офіційні процедури МКС та Офісу прокурора. Вони можуть зайняти тривалий час", – розповів він.

"Ми говоримо про необхідність розгляду ролі міністра оборони РФ, 18 генералів, 2 адміралів і ще ряду чиновників ЗС РФ, які, за даними нашого слідства, причетні до розв'язування війни на території України, порушення Женевських угод, що призвело до воєнних злочинів і злочинів проти людяності", – додав він.

Теми: Гаазький трибунал Росія Луценко АТО війна
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