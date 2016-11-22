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Гаага признала доказательства преступлений РФ в Украине серьезными – Луценко

Вторник, 22 ноября 2016, 16:14
Гаага признала доказательства преступлений РФ в Украине серьезными – Луценко

Международный уголовный суд признал достаточными доказательства военных преступлений России против Украины, предоставленные Украиной.

Об этом в Гааге журналистам заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вчера в офисе прокурора МУС мы рассматривали доказательства того, что во время событий под Иловайском Российская Федерация ввела регулярные силы Вооруженных сил РФ в тыл наших войск, нарушила договоренность о "зеленом коридоре" для отступления наших военных, которые иногда находились в меньшинстве в 18 раз, а также маскировала свою технику под украинскую", – сказал он.

Луценко также отметил, что украинская сторона предоставила данные о внесудебных казнях, пытках, похищении людей, расстрелах на месте.

"Все это подпадает под определение военного преступления и преступления против человечности. Наши доказательства признаны очень серьезными. Дальше будут официальные процедуры МУС и Офиса прокурора. Они могут продолжаться длительное время", – рассказал он.

"Мы говорим о необходимости рассмотрения роли министра обороны РФ, 18 генералов, 2 адмиралов и еще ряда чиновников ВС РФ, которые, по данным нашего следствия, причастны к развязыванию войны на территории Украины, нарушении Женевских соглашений, что привело к военным преступлениям и преступлениям против человечности", – добавил он.

Темы: Гаагский трибуналРосcияЛуценкоАТОвойна
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