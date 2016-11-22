В Одесі на ковзанці зчинили стрілянину

Поліція затримала вісьмох учасників бійки та стрілянини на ковзанці "Умка" в Одесі.

Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області.

Згідно з інформацією, конфлікт стався у вівторок вдень через те, що два власники намагалися поділити між собою майно. З кожного боку прийшли юнаки, між якими в подальшому почалася бійка. Декілька осіб при цьому почали стріляти.

Поліція затримала вісьмох, серед них – двоє, які почали стрілянину.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Українська правда