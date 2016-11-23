ЗМІ: Росія поставляла паливо до Сирії в обхід санкцій

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Середа, 23 листопада 2016, 00:31

Російські танкери поставляли до Сирії через територіальні води країн Євросоюзу паливо для реактивних літаків в обхід санкцій.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

За словами джерела в розвідці однієї з країн ЄС, щонайменше, два корабля під російськими прапорами здійснювали поставки через Кіпр. Він зазначив, що в жовтні було різке зростання поставок палива.

Інше джерело повідомило, що кораблі, які плавають під прапорами РФ, перш ніж доставити паливо до Сирії, заходили в кіпрські та грецькі порти.

Джерело зазначило, що протягом одного-двох тижнів російські танкери доправили до Сирії 20 тисяч тонн палива на суму $ 9 млн.

Ще одне джерело заявило, що поставки палива Росією вказує на "нарощування ресурсів", необхідних для ведення операції в Сирії. На його думку, частина палива пішла сирійській армії.

Загальнодоступні сервіси з відстеження судів підтверджують, що принаймні два російські танкери "Язь" та "Мухалатка" по одному разу проходили через Кіпр і Грецію в період з вересня по жовтень.

Від Кіпру вони відплили в сторону Сирії і Лівану. Однак транспондери були вимкнені біля берегів цих країн.

У 2014 році ЄС заборонив будь-які поставки палива для реактивних літаків до Сирії з території Євросоюзу.

Пізніше Москва прокоментувала дані звинувачення, передає "ТАСС".

Як заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, діючі всередині ЄС обмеження на поставку палива в Сирію не стосуються авіагрупи ВКС Росії в цій країні.

"Діючі всередині Європейського союзу інтриги, обмеження і  "санкції" на поставку палива в Сирійську Арабську Республіку, авіагрупи ВКС Росії, м'яко кажучи, не стосуються. Хотів би також нагадати британським журналістам, що Росія є однією з провідних нафтовидобувних країн світу. Тому ніякого дефіциту палива для авіації ВКС Росії, тим більше коли це стосується боротьби з міжнародним тероризмом, у нас немає і навіть не передбачається", - йдеться в заяві.

Теми: Сирія санкції Росія
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