СМИ: Россия поставляла топливо в Сирию в обход санкций

Российские танкеры поставляли в Сирию через территориальные воды стран Евросоюза топливо для реактивных самолетов в обход санкций.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам источника в разведке одной из страны ЕС, по меньшей мере, два корабля под российскими флагами осуществляли поставки через Кипр. Он отметил, что в октябре был резкий рост поставок топлива.

Другой источник сообщил, что корабли, плавающие под флагами РФ, прежде чем доставить топливо в Сирию, заходили в кипрские и греческие порты.

Источник отметил, что в течение одной-двух недель российские танкеры доставили в Сирию 20 тысяч тонн топлива на сумму $9 млн.

Еще один источник заявил, что поставки топлива Россией указывает на "наращивание ресурсов", необходимых для ведения операции в Сирии. По его мнению, часть топлива пошла сирийской армии.

Общедоступные сервисы по отслеживанию судов подтверждают, что, по крайней мере, два российских танкера "Язь" и "Мухалатка" по одному разу проходили через Кипр и Грецию в период с сентября по октябрь.

От Кипра они отплыли в сторону Сирии и Ливана. Однако транспондеры были выключены у берегов этих стран.

В 2014 году ЕС запретил любые поставки топлива для реактивных самолетов в Сирию с территории Евросоюза.

Позже Москва прокомментировала данные обвинения, передает "ТАСС".

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игор Конашенков, действующие внутри ЕС ограничения на поставку топлива в Сирию не касаются авиагруппы ВКС России в этой стране.

"Действующие внутри Европейского союза интриги, ограничения и "санкции" на поставку топлива в Сирийскую Арабскую Республику, авиагруппы ВКС России, мягко говоря, не касаются. Хотел бы также напомнить британским журналистам, что Россия является одной из ведущих нефтедобывающих стран мира. Поэтому никакого дефицита топлива для авиации ВКС России, тем более когда это касается борьбы с международным терроризмом, у нас нет и даже не предвидится", - говорится в заявлении.