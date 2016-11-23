НАТО звинувачує РФ в агресії через розміщення "Іскандерів"

00
0
Середа, 23 листопада 2016, 05:26

НАТО звинувачує Москву в "агресивній військовій риториці" після повідомлень про розгортання ракетних комплексів в Калінінградській області РФ.

Про це йдеться в заяві альянсу, опублікованій агентством АР, передає "Радіо Свобода".

Так, в заяві підкреслюється, що розміщення ракет на кордоні НАТО "не зменшує напруження і не відновлює передбачуваності відносин".

Раніше в середу в Кремлі назвали розміщення ракетних комплексів в Калінінградській області заходами для забезпечення безпеки Росії "у зв'язку з агресивною політикою НАТО". Представник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія вживає заходів, виходячи зі своїх суверенних прав.

Перед цим офіційний представник Держдепартаменту США Джон Кірбі закликав Росію утриматися від слів і дій, які не відповідають цілям забезпечення безпеки і стабільності в регіоні.

Він заявив, що розміщення Росією зенітних ракетних систем С-400 і ракетних комплексів "Іскандер" в Калінінградській області дестабілізує європейську безпеку. Кірбі підкреслив, що ніякі події в Європі не вимагають від Москви подібної реакції.

Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що об'єкти НАТО, які загрожують Росії, стануть цілями для ракетних ударів.

Раніше повідомлялося, що Росія розгорне ракетні комплекси "Іскандер" і зенітно-ракетні системи великого та середнього радіусу дії С-400 в Калінінградській області.

Теми: Росія НАТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Борисполі затримано розшукуваного Інтерполом екс-керівника банку РФ 23 листопада 2016, 01:55
ЗМІ: Росія поставляла паливо до Сирії в обхід санкцій 23 листопада 2016, 00:31
Путін прошепотів на вушко: Антисанкції тягнутимуть "якомога довше" 22 листопада 2016, 23:18
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Трамп не переслідуватиме Клінтон у справі про листування
Влада "ЛНР" не платить за водопостачання, мешканці можуть залишитися без води
Росія просить зустрічі із силовиками, яких затримала СБУ
Російський контрактник заявив, що його звільнили через відмову воювати на Донбасі
Усі новини
Відпущення гріха

Папа римський Франциск дозволив прощення абортів

Фото

10 архітекторів, які мали один проект, і той провалили