Уряд скасував 367 актів, що обмежували бізнес

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Середа, 23 листопада 2016, 11:38
РБК

Кабінет міністрів скасував 367 постанов та нормативних актів, які обмежують діяльність бізнесу в Україні.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 23 листопада.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, відкриваючи засідання зазначив, що Кабмін буде "знімати всі бар'єри, щоб бізнес розвивався".

"Ми сьогодні відмінимо більше трьохсот шестидесяти різних постанов та нормативно-правових актів, які регулювали діяльність бізнесу та підприємництва", – заявив прем'єр.

"Коли ми формували цей підхід, я сказав, що ми будемо все пачками скасовувати, а якщо якесь міністерство хоче якусь регуляцію залишити, то можливість заявити про це є", – додав він.

Водночас Гройсман зазначив, що багато норм були запроваджені за часів Радянського союзу, і діють донині:

"Багато безглуздих речей записано в різних наших правових актах", – сказав він.

Приклад такого регуляторного акту наводить у своєму Facebook головний редактор видання "РБК Україна" Валерій Калниш.

Так досі є чинною постанова Народного комісаріату праці СРСР від 1923 року "Список категорій працівників і службовців, яким необхідно видавати спецмило додому (в кількості 400 гр. на місяць) на додаток до мила, яке знаходиться на підприємствах при умивальниках".

Валентина Романенко, УП

Теми: Кабінет міністрів
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IP: 46.185.119.---CEMEH23.11.2016 12:22
Так виглядає маланець, а не реформатор.

Думаю що в недалекому майбутньому всі вони будуть проживати на землі обєтованной після всіх цих рехформ.
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