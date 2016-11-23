Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин отменил 367 актов, ограничивающих бизнес

Среда, 23 ноября 2016, 10:38
Кабмин отменил 367 актов, ограничивающих бизнес
РБК

Кабинет министров отменил 367 постановлений и нормативных актов, которые ограничивают деятельность бизнеса в Украине.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 23 ноября.

Премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание отметил, что Кабмин будет "снимать все барьеры, чтобы бизнес развивался".

"Мы сегодня отменит более трехсот шестидесяти разных постановлений и нормативно-правовых актов, которыми регулировалась деятельность бизнеса и предпринимательства", – заявил премьер.

"Когда мы формировали этот подход, я сказал, что мы будем все пачками отменять, а если какое-то министерство хочет какую-то регуляцию оставить, то возможность заявить об этом есть", – добавил он.

В то же время Гройсман отметил, что многие нормы были введены во времена Советского союза, и действуют по сей день:

"Много бессмысленных вещей записано в различных наших правовых актах", - сказал он.

Пример такого регуляторного акта приводит в своем Facebook главный редактор издания "РБК Украина" Валерий Калныш.

Так до сих пор действует постановление Народного комиссариата труда СССР от 1923 года "Список категорий работников и служащих,которым необходимо выдавать спецмыло домой (в количестве 400 гр. в месяц) сверх мыла,которое находится на предприятиях при умывальниках".

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
Все новости...
Реклама: