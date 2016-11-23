Тимошенко каже, що Порошенко – головний "шатун", який фінансує агресію РФ

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Середа, 23 листопада 2016, 12:57

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що президент Петро Порошенко підтримує російську агресію на сході, сплачуючи податки в бюджет РФ.

Про це вона заявила під час прес-конференції в середу.

"Так само про співпрацю з Російською Федерацією питання треба ставити Порошенкові, який має в Росії бізнес-імперію. Не окрему Липецьку фабрику, а бізнес-імперію і ця бізнес-імперія платить в державний бюджет Росії сотні мільйонів рублів, фінансує агресію проти України і фінансує по суті вбивство наших військових на Сході. Ось за що треба відповідати. Головний "шатун" сидить на Банковій в кабінеті президента України", – сказала вона.

Таким чином вона відреагувала на запитання щодо її зв'язків з екс-главою Адміністрації президента Кучми, кумом Путіна Віктором Медведчуком. Тимошенко запевнила, що не підтримує контакт з Медведчуком і не бачила його вже кілька років.

Після цього запитання, яке задав журналіст Сергій Медяник, в залі почався скандал – Медяник голосно вигукував вимоги до Тимошенко відповісти на нього та звинувачував охорону в тому, що вона незаконно застосовує до нього силу.

Українська правда

Теми: Тимошенко Порошенко Росія
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Коментарі — 13
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович23.11.2016 15:03
olback:
Питання до знавців української мови з натяком на правдивість цієї особи. Як правильно? "На лабутенах у візку, чи в лабутенах на візку?" Тимошенко на майдані.
І я так вважаю,як Тимошенко. А що до правильності написання про лабутени,даю пораду користуватись словарем Даля: Запись дела,перепись дела,подпись дела. Це для тупих, що до лабутенів.
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IP: 91.201.247.---inpolis201123.11.2016 14:45
olback:
Питання до знавців української мови з натяком на правдивість цієї особи. Як правильно? "На лабутенах у візку, чи в лабутенах на візку?" Тимошенко на майдані.
Мені більше подобається "В Качанівській колонії" :)
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IP: 77.222.159.---olback23.11.2016 14:05
Питання до знавців української мови з натяком на правдивість цієї особи. Як правильно? "На лабутенах у візку, чи в лабутенах на візку?" Тимошенко на майдані.
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IP: 194.165.46.---Бодро23.11.2016 13:39
Її не потрібно було випускати з в'язниці, нехай би там і згнила, к.рва
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IP: 130.180.217.---Vladimir Omelyanov23.11.2016 13:37
Ну я не знаю як можна країні ,яка розв'язала проти нас віи'ну платити податки з своєї бізнес-імперії, яка розміщена в Росії . Я не розумію , як країна яка розв.язала віи'ну збільшила свою частку в нашому банківському секторі з 12% до 42% .
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