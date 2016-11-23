Тимошенко каже, що Порошенко – головний "шатун", який фінансує агресію РФ

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що президент Петро Порошенко підтримує російську агресію на сході, сплачуючи податки в бюджет РФ.

Про це вона заявила під час прес-конференції в середу.

"Так само про співпрацю з Російською Федерацією питання треба ставити Порошенкові, який має в Росії бізнес-імперію. Не окрему Липецьку фабрику, а бізнес-імперію і ця бізнес-імперія платить в державний бюджет Росії сотні мільйонів рублів, фінансує агресію проти України і фінансує по суті вбивство наших військових на Сході. Ось за що треба відповідати. Головний "шатун" сидить на Банковій в кабінеті президента України", – сказала вона.

Таким чином вона відреагувала на запитання щодо її зв'язків з екс-главою Адміністрації президента Кучми, кумом Путіна Віктором Медведчуком. Тимошенко запевнила, що не підтримує контакт з Медведчуком і не бачила його вже кілька років.

Після цього запитання, яке задав журналіст Сергій Медяник, в залі почався скандал – Медяник голосно вигукував вимоги до Тимошенко відповісти на нього та звинувачував охорону в тому, що вона незаконно застосовує до нього силу.

Українська правда