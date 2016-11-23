Нищук вибачився за слово "генетика"

Міністр культури Євгеній Нищук переконує, що його висловлювання на одному з телеканалів неправильно зрозуміли.

Про це він заявив журналістам у кулуарах Кабінету міністрів у середу.

"Це вирвано з контексту програми. Я говорив про те, що треба збільшити увагу культурного діалогу і обміну в східних областях, оскільки тривалий час було перекручування чи недофінансування тих чи інших проектів. Саме в цьому руслі я хотів зауважити", – сказав Нищук.

"Довгий час історичні і культурні проекти недофінансовувалися в цьому руслі я казав, що формується момент духу. А всіх зачепило слово "генетика". Якщо воно когось зачепило, я щиро вибачаюся. Насправді я не мав жодних бажань образити. Я говорив тільки про те, що зараз треба збільшити увагу до культурного діалогу і обміну", – наголосив міністр.

Як відомо, соціальні мережі збурило повідомлення, що міністр культури Євген Нищук під час ефіру на "Свободі Слова" телеканалу ICTV заявив, що на сході України "немає ніякої генетики". У ці міста радянською владою були свідомо заселені люди.

Роман Кравець, УП