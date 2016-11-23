Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нищук извинился за слово "генетика"

Среда, 23 ноября 2016, 11:59

Министр культуры Евгений Нищук утверждает, что его высказывания на одном из телеканалов неправильно поняли.

Об этом он заявил журналистам в кулуарах Кабинета министров в среду.

"Это вырвано из контекста программы. Я говорил о том, что нужно увеличить внимание культурного диалога и обмена в восточных областях, поскольку долгое время было искажение недофинансирования тех или иных проектов. Именно в этом русле я хотел сказать", – сказал Нищук.

"Долгое время исторические и культурные проекты недофинансировались, в этом русле я говорил, что формируется момент духа. Всех задело слово "генетика". Если оно кого-то задело, я искренне извиняюсь. На самом деле у меня не было никаких желаний обидеть. Я говорил только о том, что сейчас нужно увеличить внимание к культурному диалогу и обмену", – подчеркнул министр.

Как известно, социальные сети возмутило сообщение, что министр культуры Евгений Нищук в эфире "Свободы слова" телеканала ICTV заявил, что на востоке Украины "нет никакой генетики". В эти города советской властью были сознательно заселены люди.

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минкультуры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

Все новости...
Минкультуры
Три дня для передачи имущества. Комиссия Минкульта завершила работу в Киево-Печерской лавре
Госкино поддерживает или вредит: история несостоявшегося интервью
Государству вернули уже треть зданий лавры в Киеве, в которых хозяйничала УПЦ МП
Последние новости
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
Все новости...
Реклама: