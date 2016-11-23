Нищук извинился за слово "генетика"

Министр культуры Евгений Нищук утверждает, что его высказывания на одном из телеканалов неправильно поняли.



Об этом он заявил журналистам в кулуарах Кабинета министров в среду.



"Это вырвано из контекста программы. Я говорил о том, что нужно увеличить внимание культурного диалога и обмена в восточных областях, поскольку долгое время было искажение недофинансирования тех или иных проектов. Именно в этом русле я хотел сказать", – сказал Нищук.



"Долгое время исторические и культурные проекты недофинансировались, в этом русле я говорил, что формируется момент духа. Всех задело слово "генетика". Если оно кого-то задело, я искренне извиняюсь. На самом деле у меня не было никаких желаний обидеть. Я говорил только о том, что сейчас нужно увеличить внимание к культурному диалогу и обмену", – подчеркнул министр.



Как известно, социальные сети возмутило сообщение, что министр культуры Евгений Нищук в эфире "Свободы слова" телеканала ICTV заявил, что на востоке Украины "нет никакой генетики". В эти города советской властью были сознательно заселены люди.



Роман Кравец, УП