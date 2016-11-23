Парцхаладзе став заступником міністра з питань ЖКГ

Кабінет міністрів призначив заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства колишнього першого заступника голови Київської облдержадміністрації Льва Парцхаладзе.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Кабінету міністрів.

Згідно з повідомленням, рішення було прийнято під час засідання уряду в середу.

Як відомо, на початку листопада Парцхаладзе звільнився з посади в КОДА.