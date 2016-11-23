Парцхаладзе став заступником міністра з питань ЖКГ

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Середа, 23 листопада 2016, 13:40

Кабінет міністрів призначив заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства колишнього першого заступника голови Київської облдержадміністрації Льва Парцхаладзе.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Кабінету міністрів.

Згідно з повідомленням, рішення було прийнято під час засідання уряду в середу.

Як відомо, на початку листопада Парцхаладзе звільнився з посади в КОДА.

Теми: ЖКГ Кабінет міністрів
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Коментарі — 2
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IP: 5.248.103.---Олег Владимирович Павлов23.11.2016 15:15
министру ЖКХ хоть сто замов назначь - они все не смогут победить одного монополимта - НКРЭ
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IP: 5.248.103.---Олег Владимирович Павлов23.11.2016 15:11
вы там, ребята, разберитесь, кто за что в конце концов отвечает и кто крыщует установку индивидуальных счётчиков газа, как того требует Закон Украины?!!!
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