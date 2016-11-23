Аваков заявив, що розігнати Майдан наказав Льовочкін
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що автором розгону Євромайдану був тодішній глава Адміністрації президента Сергій Льовочкін.
Про це він сказав 23 листопада під час відкриття нового сервісного центру в Луганській області, повідомляє канал 112.
"Тому що пану Льовочкіну місце в тюрмі, а не в парламенті, тому що він автор розгону Майдану", – сказав він.
Видання нагадує, що ГПУ розслідує фінансування тероризму компанією Фірташа і Льовочкіна. Зокрема, компанію GDF Media Limited підозрюють у перерахуванні на 100 млн доларів США російському "Першому каналу" в якості плати за придбання 29% акцій телеканалу "Інтер" в рамках удаваного контракту за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу.
Зазначалося, що 80% компанії GDF Media Limited належить Фірташу, 20% – Льовочкіну.
Льовочкіна також звинувачував у розгоні майдану екс-президент Віктор Янукович, а також екс-глава столичної міліції Валерій Коряк, однак Аваков, за даними каналу, виступив з такими звинуваченнями вперше.
Тим не менш, Аваков неодноразово різко критикував Льовочкіна. Також він натякав, що Льовочкін домовився з президентом Петром Порошенком, щоб канал "Інтер" критикував тільки партію "Народний фронт", але не БПП.
У антимайданівскому фільмі "Україна у вогні", який російські канали показали 21 листопада, екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко також заявляв, що розігнати учасників акції в 2013 році наказав Льовочкін.
Зараз Льовочкін є депутатом Ради від "Опозиційного блоку".
Жорстокий розгін активістів на Майдані в ніч на 30 листопада 2013 року поклав початок масовим протестам проти тодішньої влади.
Як відомо, у п'ятницю в українському суді має відбутися відеодопит Януковича.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.