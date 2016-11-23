Аваков заявив, що розігнати Майдан наказав Льовочкін

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Середа, 23 листопада 2016, 14:20
zn.ua

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що автором розгону Євромайдану був тодішній глава Адміністрації президента Сергій Льовочкін.

Про це він сказав 23 листопада під час відкриття нового сервісного центру в Луганській області, повідомляє канал 112.

"Тому що пану Льовочкіну місце в тюрмі, а не в парламенті, тому що він автор розгону Майдану", – сказав він.

Видання нагадує, що ГПУ розслідує фінансування тероризму компанією Фірташа і Льовочкіна. Зокрема, компанію GDF Media Limited підозрюють у перерахуванні на 100 млн доларів США російському "Першому каналу" в якості плати за придбання 29% акцій телеканалу "Інтер" в рамках удаваного контракту за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу.

Зазначалося, що 80% компанії GDF Media Limited належить Фірташу, 20% – Льовочкіну.

Льовочкіна також звинувачував у розгоні майдану екс-президент Віктор Янукович, а також екс-глава столичної міліції Валерій Коряк, однак Аваков, за даними каналу, виступив з такими звинуваченнями вперше.

Тим не менш, Аваков неодноразово різко критикував Льовочкіна. Також він натякав, що Льовочкін домовився з президентом Петром Порошенком, щоб канал "Інтер" критикував тільки партію "Народний фронт", але не БПП.

У антимайданівскому фільмі "Україна у вогні", який російські канали показали 21 листопада, екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко також заявляв, що розігнати учасників акції в 2013 році наказав Льовочкін.

Зараз Льовочкін є депутатом Ради від "Опозиційного блоку".

Жорстокий розгін активістів на Майдані в ніч на 30 листопада 2013 року поклав початок масовим протестам проти тодішньої влади.

Як відомо, у п'ятницю в українському суді має відбутися відеодопит Януковича.

Теми: Льовочкін Аваков Майдан
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IP: 91.225.121.---DND23.11.2016 15:25
Це сигнал рабовласнику Льовочкіну - змивась друвже, бо коли не втечеш під тиском анархістів осадимо. Попередження реставрованих бурбонів бурбону-бобру часів казнокрадів Януковича і Кучми, яким був і ба Порошенко б/у мінстр Економрозвитку бурбонії.
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович23.11.2016 14:53
Так чого ж ти чекаєш Аваков? Негайно представлення разом з самим найгенеральнішим прокурором у ВР ,знімайте славнозвісну недоторканість з цього негідника Льовочкіна,і скорше його паразита в буцигарню під слідствао.А ти все репетуєш їздячи десь по Луганськах.Ой договоришся.
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