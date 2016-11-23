Аваков заявил, что разогнать Майдан приказал Левочкин
Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что автором разгона Евромайдана был тогдашний глава Администрации президента Сергей Левочкин.
Об этом он сказал 23 ноября во время открытия нового сервисного центра в Луганской области, сообщает канал 112.
"Потому что господину Левочкину место в тюрьме, а не в парламенте, потому что он автор разгона Майдана", – сказал он.
Издание напоминает, что ГПУ расследует финансирование терроризма компанией Фирташа и Левочкина. В частности, компанию GDF Media Limited подозревают в перечислении 100 млн долларов США российскому "Первому каналу" в качестве платы за приобретение 29% акций телеканала "Интер" в рамках кажущегося контракта по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса.
Отмечалось, что 80% компании GDF Media Limited принадлежит Фирташу, 20% – Левочкину.
Левочкина также обвинял в разгоне майдана экс-президент Виктор Янукович, а также экс-глава столичной милиции Валерий Коряк, однако Аваков, по данным канала, выступил с такими обвинениями впервые.
Тем не менее, Аваков неоднократно резко критиковал Левочкина. Также он намекал, что Левочкин договорился с президентом Петром Порошенко, чтобы канал "Интер" критиковал только партию "Народный фронт", но не БПП.
В антимайдановском фильме "Украина в огне", который российские каналы показали 21 ноября, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко также заявлял, что разогнать участников акции в 2013 году приказал Левочкин.
Сейчас Левочкин является депутатом Рады от "Оппозиционного блока".
Жестокий разгон активистов на Майдане в ночь на 30 ноября 2013 года положил начало массовым протестам против тогдашней власти.
Как известно, в пятницу в украинском суде должен состоятся видеодопрос Януковича.