Горбатюк: справа "диктаторських законів" понад рік саботується судом

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Середа, 23 листопада 2016, 15:31

Справа проти екс-голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова і ще двох депутатів щодо прийняття "диктаторських законів" 16 січня 2014 року була направлена до суду ще у вересні 2015 року, але досі не відбулося жодного засідання по суті.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив керівник Департаменту спецрозслідувань Сергій Горбатюк.

Крім цієї справи, за його словами, суди саботують і низку інших, в тому числі – щодо злочинів на Майдані.

Зокрема, ще з січня 2015 року в суді лежить справа проти заступника міністра внутрішніх справ Сергія Лекаря, який обвинувачується в ініціюванні ухвалення Кабміном постанов, "якими були незаконно введені на озброєння міліції спецзасоби посиленої дії – гранати з Росії, які не пройшли необхідної в таких випадках експертизи МОЗ, та витрата на ці спецзасоби 1,2 мільйонів гривень МВС".

"Та ж сама ситуація у справі колишнього керівника КМДА Олександра Попова, яку направили до суду в лютому 2015-го. Ще через 2 місяці – чотирьох командирів "Беркуту" по подіях 30 листопада. Минуло рік і 9 місяців, але ніхто не спішить призначати засідання і слухати справу", – додав він.

"Ми у своїх провадженнях там, де є порушення з боку судді, зокрема, безпідставний самовідвід – подаємо клопотання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності або до звільнення. Такі клопотання ми направляли стосовно 2 суддів у квітні 2015 року. До цього часу їх не розглянуто", – додав він.

Як відомо, Єфремов вже кілька місяців перебуває за гратами у справі про посягання на суверенітет України.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура Єфремов суд
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IP: 91.225.121.---DND23.11.2016 15:47
Верхівка ніби вся - За, а суд проти. Ну ну .
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