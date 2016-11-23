Адвокат Януковича каже, що в Києві хочуть зірвати допит

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Середа, 23 листопада 2016, 16:28

Адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк просить Державну судову адміністрацію України забезпечити якісний відеозв'язок між Святошинським судом і Ростовським обласним судом.

Про це він заявив у своєму коментарі, надісланому "Українській правді".

Сердюк зазначив, що представники прокуратури України "висловлюють сумніви в можливості проведення допиту в форматі відео конференції".
  
За його словами, між судами в Ростові і Києві було проведено успішний тестовий відеозв'язок.

"Що дало підстави прокуратурі вважати, що можуть бути технічні перешкоди абсолютно не зрозуміло. Єдине можливе пояснення - наявність великої кількості офіційних осіб, не зацікавлених у отриманні від В.Ф. Янукович публічних свідчень у справі "беркутівців", - заявив він.

"Саме ці особи можливо готують зрив відеотрансляції. Ми звертаємося до Державної судової адміністрації з вимогою забезпечити на території України надійну і якісну відеозв'язок між Святошинським судом і Ростовським обласним судом", - додав Сердюк.

Як відомо, Святошинський районний суд Києва ухвалив провести допит колишнього президента Віктора Януковича і екс-командувача Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Станіслава Шуляка з допомогою відеоконференцзв'язку 25 листопада в 13.00.

Українська правда

Теми: Янукович допит Майдан
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Коментарі — 3
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IP: 92.52.186.---vasyapupkin23.11.2016 17:25
Нехай розкаже, цікаво послухати як Яценюк Кличко і Тягнибок вели перемовини під час майдану , до того ж 100 відсотків він їх писав, може стане зрозуміло чому камікадзе здав все майно України в Криму, і хто є ху.
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IP: 46.133.177.---люстрация23.11.2016 17:07
Юрій Чайка, це хто, типу Беркут 'безневинні люди'? І щодо трибуни для' викладення власного бачення подій' - знов мимо, влада навiть якби хотіла, не могла б цьому завадити. Хаму достатньо скликати прес-конференцію для 'викладення власного бачення' - і всі інформагенства будуть там. Тому тут не маю жодного сумніву, що Чайка - один з палких прихильників януковича.
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IP: 37.229.144.---Юрій Чайка23.11.2016 16:52
Не маю жодного сумніву, що адвокат каже правду: влада не така дурна, щоби надати Профффесссору трибуну для викладення власного бачення подій ...
Коли в 1937 році сталінський обер-прокурор Вишинський готував гучні процеси над безневинними людьми - хіба там були свідки, що підтримували звинувачених?! Отож...
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