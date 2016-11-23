Генерал-майору Назарову зачитали обвинувачення у справі про Іл-76

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Середа, 23 листопада 2016, 21:19

У Павлоградському міськрайсуд оприлюднили обвинувальний акт щодо генерал-майора Віктора Назарова, обвинуваченого у справі про збитий бойовиками під Луганськом літака Іл-76 з 49 українськими військовими на борту.

Як повідомляє Радіо Свобода, обвинувальний акт оголосив представник прокуратури на судовому засіданні 23 листопада.

Згідно з документом, Назаров як керівник штабу АТО був зобов’язаний здійснювати керування військовими частинами, залученими до операції, аналізувати інформацію і прогнозувати ймовірні дії незаконних збройних формувань на Донбасі, однак, обіймаючи посаду, недбало поставився до виконання своїх службових обов’язків.

Крім того, в акті вказано, що Назаров достеменно знав про розташування на аеродромі Луганська груп бойовиків, озброєних ПЗРК, тобто "усвідомлював, що політ літаків на вказаний аеродром буде здійснюватись на територію противника" і був поінформований про "терористичну загрозу".

"13.06.2014 року до штабу АТО з СБУ надійшла інформація – про те, що дві групи бойовиків озброєні ПЗРК, вирушили до аеродрому Луганська і мають намір збивати літаки", – зазначив прокурор.

За його даними, Віктор Назаров як керівник штабу АТО не організував протидію групам бойовиків і не гарантував безпеку українських військовослужбовців, відправлених до Луганська, що "призвело до вчинення теракту й загибелі 49 військовослужбовців".

Матеріальні збитки держави, за даними з акту, оцінені в понад 28,7 мільйона гривень.

Раніше співробітники СБУ, свідки, яких суд опитував у справі, заявляли, що передавали до штабу АТО інформацію про перебування групи бойовиків з ПЗРК на аеродромі Луганська. Однак у своїх свідченнях у суді генерал-майор Віктор Назаров ці заяви спростовував.

У Павлограді на Дніпропетровщині вже майже півроку триває суд у справі про загибель у збитому озброєними сепаратистами літаку Іл-76 українських військових.

На лаві підсудних – одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків).

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Усі загинули.

Теми: суд Збройні сили АТО
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IP: 37.229.144.---Юрій Чайка23.11.2016 21:32
Дуже, дуже сумнівне звинувачення... Так будь-якого командира можно притягнути до відповідальності за те, що в ході бойових дій він допустив втрату бійців... Просто по факту!

Наприклад, факт, що поблизу аеродрома знаходяться вороги з ПЗРК не може бути підставою для скасування наднеобхідної переброски повітрям підкріплення для військ, що можуть бути знищені без допомоги... Тим більше, що військові літаки обладнуються захистом проти теплових ракет. ЦЕ - ВІЙНА.

Якось воно ... того ....
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