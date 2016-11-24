Автомайдан пов'язує обшук з їхніми розслідуваннями по суддях

У Автомайдані заявляють, що обшуки у Автомайданівця Миколи Сідоркіна - це тиск на їх проект "Prosud", який пише про дорогі маєтки та машини українських суддів.

Про це "Українській правді" заявила прес-секретар Автомайдану Катерина Бутко, коментуючи інформацію про обшуки в зв'язку з нібито стеженням за главою Голосіївського суду Оленою Первушиною.

Бутко пов'язує обшук у Сідоркіна з розслідуванням, яке Автомайдан проводив у рамках проекту "Prosud". Крім того, Бутко припустила, що або скарга, або ухвала могла бути прийнято "заднім числом".

"Нещодавно у нас з'явилася інформація, що суддя Первушина їздить на незадекларованому автомобілі. І тому ми вирішили перевірити цей факт", - розповіла Бутко.

"Тиждень тому, саме тиждень тому вранці Коля дійсно під судом очікував в своїй машині "Форд" приїзду Первушиної, щоб перевірити, чи їздить вона на незадекларованому авто", - розповіла Бутко.

"Машина "Шкода", яка вказана в рішенні суду, нам не знайома і не має жодного стосунку ні до проекту "Prosud", ні до Автомайдану", - заявила Бутко.

На питання, яким же чином слідчі дізналися, до кого йти з обшуком, Бутко припустила:

"Суддя, очевидно, побачила камеру, з машини не вийшла і відразу поїхала. Але вона могла сфотографувати Миколину машину, так його і знайшли. Але чому в рішенні суду, з яким прийшли з обшуком, вказана інша машина, незрозуміло. Крім того, сама суддя подала скаргу 20 жовтня і вказала, що за нею нібито стежили 19 жовтня, а Коля був під судом лише тиждень тому", - підкреслила Бутко.

"Ми вважаємо, що це тиск на наш проект. Більш того, 5 осіб від Автомайдану делеговані до Ради доброчесності. Вони повинні перевіряти інформацію про суддів. Тому цей обшук можна розглядати і як тиск на Раду доброчесності", - додала Бутко.

Як відомо, вранці у четвер до активіста Автомайдану Миколи Сідоркіна прийшли з обшуком. Дозвіл на обшук дав Печерський райсуд за скаргою голови Голосіївського суду Олени Первушиної.

У скарзі від 20 жовтня 2016 року його вказувала, що на неї і суддів, які приймають процесуальні рішення в справі Януковича, Клименка і Курченка, невідомі люди чинять тиск тим, що ходять на засідання як слухачі. А також тим, що 19 жовтня за нею стежили з машини "Шкода" протягом 30 хвилин.

У Сідоркіна машина марки "Форд" з іншими держномерами.

Крім того, в рішенні суду, що дозволяє обшук, вказується, що у Сідоркіна шукають документи, які підтверджували б зв'язок Автомайданівця з 4 підозрюваними особами з прізвищем Кукси. Цю справу називають справою Клименка-Курченка. Її веде Головна військова прокуратура ГПУ.

Оксана Коваленко, УП