Назарбаєв "скромно" не відмовився від ідеї назвати столицю його ім'ям

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що до питання можливого перейменування столиці країни Астани на його честь слід підходити "виважено".



Відео з відповідною коментарем було опубліковано на сторінці прес-служби президента в Facebook в четвер.

Назарбаєв підкреслив, що ініціатива в можливо перейменування столиці виходила не від нього, а від парламенту.



"Ось вчора парламент... припустив, що можливо навіть столицю перейменувати моїм ім'ям. Я таких пропозицій нікому не висловлював і не говорили", – сказав президент



У той же час Назарбаєв зазначив, що "парламент – це самостійна частина влади і вони мають право приймати рішення і говорити свою думку".



Президент подякував парламенту, який, мовляв, відзначив його роль в процесі розвитку країни.



"Будь-яке питання, тим більше перейменування міст і населених пунктів ми будемо вирішувати дуже виважено пропорційно тому, що необхідно для держави", – заявив Назарбаєв.



Як відомо, 23 листопада депутат мажилісу (нижньої палати) парламенту Казахстану Каниш Султанов заявив, що столицю Казахстану Астану можуть перейменувати на Нурсултан на честь президента країни Нурсултана Назарбаєва.



Депутат Загіпа Балієва запропонувала перейменувати Астану на місто Назарбаєв.



За словами депутата мажилісу Павла Казанцева, рішення про перейменування столиці Казахстану може бути прийняте протягом місяця.

Як відомо, Назарбаєв обіймає посаду президента Казахстану з 24 квітня 1990 року.

Українська правда