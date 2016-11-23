У Казахстані запропонували назвати столицю на честь Назарбаєва

Депутат мажилісу (нижньої палати) парламенту Казахстану Каниш Султанов заявив, що столиця Казахстану Астана може бути перейменована в Нурсултан на честь президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі

"Я вважаю, що Астана заслуговує, щоб це місто носило ім'я першого президента Республіки Казахстан - творця, засновника міста. Є світова така історія, і я думаю, що наш народ цього заслуговує", - сказав Султанов.

Депутат Загіпа Балієва запропонувала перейменувати Астану в місто Назарбаєв.

За словами депутата мажилісу Павла Казанцева, рішення про перейменування столиці Казахстану може бути прийняте протягом місяця.

Глава Конституційної ради Казахстану Ігор Рогов заявив, що допускає можливість обговорення на референдумі ще однієї ініціативи депутатів: закріпити в преамбулі конституції країни заслуги президента Назарбаєва.

Екс-прес-секретар президента Казахстану і нинішній міністр інформації і комунікацій Даурен Абаєв висловив упевненість, що пропозиції про перейменування столиці держави Астани в Нурсултан або Назарбаєв будуть розглянуті депутатами і главою держави, повідомив Zakon.kz.

"Я думаю, що пропозиція депутатів буде розглянута, і глава держави, як завжди, з цього питання прийме дуже зважене рішення", - сказав Абаєв.