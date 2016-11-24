Тимошенко написала скаргу на "партнерів Порошенка" і в НАБУ, і в СБУ

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Четвер, 24 листопада 2016, 14:35

Юлія Тимошенко понесла до голови Національного антикорупційного бюро України скаргу на керівників Нацбанку Валерії Гонтаревої й Фонду гарантування вкладів Костянтина Ворушиліна.

Про це заявила лідер партії "Батьківщина" заявила журналістам біля НАБУ у четвер, 24 листопада.

Вона разом із людьми, яких назвала ошуканими вкладниками банків, пішла до керівника НАБУ: "Будемо передавати особисто (Артему) Ситнику в руки".

"Фонд гарантування вкладів очолює людина (Ворушилін), яка була співзасновником, співвласником банку Петра Порошенка. І він пішов як засновник із банку Порошенка, залишив там свого сина співволодіти банком – і очолив Фонд гарантування вкладів, і працює в інтересах Порошенка там на корупційних схемах", – сказала Тимошенко на додачу до попередніх заяв.

Тимошенко також планує звернутися до СБУ через збільшення присутності російських банків в Україні.

"Ми також підготували і сьогодні передамо спеціальну заяву про вчинення кримінального правопорушення до Служби безпеки України. Саме тому, що ми не бачимо ніяких підстав, крім кримінальних, щоб збільшувати сьогодні з 12% до 41% присутність у загальному банківському капіталі України банків, які представляють країну-окупанта", – сказала вона.

Тимошенко додала, що записи розмов керівництва НБУ з керівниками російського банку докладено у скаргу.

"Нам нарешті треба розслідувати, що робить президент, його бізнес-партнер – голова Нацбанку Гонтарева і його бізнес-партнер – голова Фонду гарантування вкладів Ворушилін", – заявила вона.

Тимошенко заявила, що Адміністрація президента напередодні "підіслала" в офіс її партії провокатора, який зірвав прес-конференцію лідера "Батьківщини", на якій вона говорила про злочини влади у банківській системі.

Тимошенко закликала Артема Ситника поінформувати про результати розслідування за її матеріалами, "чи бачить він тут злочин – а якщо не бачить, то тоді ми не будемо бачити Ситника як борця з корупцією, тому що тут злочин очевидний".

"Для пана Ситника це буде тест на здатність боротися з корупцією… Поки він не почне боротьбу з очільниками корупції в державі – Порошенко, Гройсманом, Яценюком, Гонтаревою – вся його боротьба з корупцією буде виглядати як підміна справжньої роботи…".

Олена Рощенко, УП

Теми: Тимошенко банки Росія СБУ НАБУ
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IP: 93.74.65.---Александра Бондаренко24.11.2016 15:00
Юля продолжает раскачивать ситуацию внутри страны, ей нужны перевыборы, никто не поверит, что она переживает так за вкладчиков. Лицемерие.
Да и она сама знает, что набу ничего не сделает, они подконтрольны АП, все это просто пиар и игра на публику.
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