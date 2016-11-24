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СБУ проведе експертизу записів розмов заступниці Гонтаревої

Четвер, 24 листопада 2016, 14:22

Служба безпеки України отримала звернення депутата Євгена Мураєва щодо нібито виведення грошей із банківської системи України.

СБУ вже вивчає інформацію, викладену у ньому, повідомляє речниця відомства Олена Гітлянська у Facebook.

"Зокрема будуть проведені відповідні експертизи записів телефонних переговорів, наданих Мураєвим", – уточнює вона.

Також СБУ з’ясовує усі обставини можливої організації незаконного прослуховування – відповідно до ст. 359 Кримінального окодексу.

Як відомо, 9 листопада у ЗМІ злили аудіозаписи розмов нібито заступниці голови НБУ Катерини Рожкової з радником голови правління "Платинум-Банку" Дмитром Зінковим та бізнесменом Борисом Кауфманом щодо лобіювання інтересів згаданого банку. Нібито саме вони домагалися банкрутства банку "Михайлівський".

10 листопада Рожкова закликала правоохоронні органи перевірити, хто і на яких підставах прослуховує її телефонні розмови та потім розголошує їх. "Подібні провокації можуть негативно вплинути на стан того чи іншого банку, а зрештою і банківської системи в цілому", – заявила вона.

Рожкова пояснила, що в неї постійно відбувається діалог із "проблемними" банками.

У жовтні у Ріжкової провели обшук у зв'язку з аферами в банку "Михайлівський" – і вилучили мобільний телефон.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко вже заявила, що записи розмов керівництва НБУ "з керівниками російського банку" докладено у скаргу до СБУ щодо збільшення присутності російських банків в Україні.

Тимошенко також стверджує, що голова Нацбанку Валерія Гонтарева знищила вже 84 банки, а зусиллями голови Фонду гарантування вкладів Костянтина Ворушиліна активи ліквідованих банків оцінено в 99 млрд грн. замість 448 млрд грн.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУНБУпрослуховуванняГонтаревабанки
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