СБУ проведе експертизу записів розмов заступниці Гонтаревої

Служба безпеки України отримала звернення депутата Євгена Мураєва щодо нібито виведення грошей із банківської системи України.

СБУ вже вивчає інформацію, викладену у ньому, повідомляє речниця відомства Олена Гітлянська у Facebook.

"Зокрема будуть проведені відповідні експертизи записів телефонних переговорів, наданих Мураєвим", – уточнює вона.

Також СБУ з’ясовує усі обставини можливої організації незаконного прослуховування – відповідно до ст. 359 Кримінального окодексу.

Як відомо, 9 листопада у ЗМІ злили аудіозаписи розмов нібито заступниці голови НБУ Катерини Рожкової з радником голови правління "Платинум-Банку" Дмитром Зінковим та бізнесменом Борисом Кауфманом щодо лобіювання інтересів згаданого банку. Нібито саме вони домагалися банкрутства банку "Михайлівський".

10 листопада Рожкова закликала правоохоронні органи перевірити, хто і на яких підставах прослуховує її телефонні розмови та потім розголошує їх. "Подібні провокації можуть негативно вплинути на стан того чи іншого банку, а зрештою і банківської системи в цілому", – заявила вона.

Рожкова пояснила, що в неї постійно відбувається діалог із "проблемними" банками.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко вже заявила, що записи розмов керівництва НБУ "з керівниками російського банку" докладено у скаргу до СБУ щодо збільшення присутності російських банків в Україні.