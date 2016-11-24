Туск та Юнкер: Франція і Німеччина не блокуватимуть безвіз для України

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Четвер, 24 листопада 2016, 16:06
АПУ

Керівники Європейського Союзу, президент Єврокомсії Дональд Туск та президент Європейської ради Жан-Клод Юнкер заявляють про згоду Франції та Німеччини розблокувати візовий режим для України.

Про це вони заявили на прес-конференції після завершення саміту Україна-ЄС, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

"Що стосується Франції (та того, що вона блокує безвіз) – це не правда", - заявив Туск.

"Ніхто в ЄС не зацікавлений в блокуванні безвізу для України", - додав президент Європейської ради.

"Так, є внутрішня дискусія, але ми всі зацікавлені фіналізувати всі процеси цього року. І це реалістично. Є підстави для обережного оптимізму", - наголосив він.

Жан-Клод Юнер, який доєднався до колеги, визнав, що є певні проблеми, але в четвер уранці їх було знято. "Є невелика  проблема, яка  буде вирішена дуже скоро", - заявив президент ЄК.

"Сьогодні вранці я мав розмову із президентом Олландом і говорив з канцлером Меркель, і можу запевнити, що проблема буде вирішена до кінця року".

Європейська правда

Теми: Європа ЄС Меркель
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Коментарі — 4
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IP: 91.225.121.---DND24.11.2016 18:03
Це гра не люстрованої євробюрократії, так всі підпишуть крім якоїсь одної впертої.... і пшик, Ми ж хотіли бачите кнопкодавили а отой карлик-член ЄС проголосував проти, як Кіпр типу залоковував ніби вступ до ЄС Турції. Ну така гра влада обіцяє без віз маленькому українцю довівши все до абсурду, Бо вже мільйони чкурнули від рідної неньки по світах, їм обридло бути мерчез.. як воно в дупі те слово пишеться мерчандайзер, короче продавець іноземного барахла. Якось Пан Яценюк поділився на камеру, А що ж ви хотіли кріпаки, ви будете вирощувати с/г продукцію, а про машини космос і літаки забудьте, і тут же пан видатний політолог на пальцях пояснив що кріпаки будуть жити в країні ризикованого проживання, така єкономіка прогодує бобрів і 20 000 тих хто буде в с/г, а інші підуть в банди, в наркоторгівлю, в борделі і еміграцію, бо в містах крім прислуги працювати не буде де. Що ж влада, вірно влада будує і інвестує там за гшоризонтом, білі дачі і Іспанії, кеш в офшорах і банках там...
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IP: 195.78.69.---Naim24.11.2016 17:45
И с 1 января будет бузвиз или не будет?
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IP: 93.75.29.---Игорь Кожушко24.11.2016 17:34
Potting Soil:
Перша обіцянка Петра була 24 квітня 2014 року: "1 Січня 2015 року ОТ ПОВІРТЕ МЕНІ !!! " )))
Значит вставай с дивана и выходи на "митинг" :-) Третий год недовольно попёрдываете в интернетах, а от громкого пуканья, к делу никак не перейдете.
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IP: 50.70.246.---Potting Soil24.11.2016 17:10
Перша обіцянка Петра була 24 квітня 2014 року: "1 Січня 2015 року ОТ ПОВІРТЕ МЕНІ !!! " )))
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