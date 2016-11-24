Туск та Юнкер: Франція і Німеччина не блокуватимуть безвіз для України

Керівники Європейського Союзу, президент Єврокомсії Дональд Туск та президент Європейської ради Жан-Клод Юнкер заявляють про згоду Франції та Німеччини розблокувати візовий режим для України.

Про це вони заявили на прес-конференції після завершення саміту Україна-ЄС, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

"Що стосується Франції (та того, що вона блокує безвіз) – це не правда", - заявив Туск.

"Ніхто в ЄС не зацікавлений в блокуванні безвізу для України", - додав президент Європейської ради.

"Так, є внутрішня дискусія, але ми всі зацікавлені фіналізувати всі процеси цього року. І це реалістично. Є підстави для обережного оптимізму", - наголосив він.

Жан-Клод Юнер, який доєднався до колеги, визнав, що є певні проблеми, але в четвер уранці їх було знято. "Є невелика проблема, яка буде вирішена дуже скоро", - заявив президент ЄК.

"Сьогодні вранці я мав розмову із президентом Олландом і говорив з канцлером Меркель, і можу запевнити, що проблема буде вирішена до кінця року".

Європейська правда