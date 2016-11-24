Туск и Юнкер: Франция и Германия не будут блокировать безвиз

Руководители Европейского Союза, президент Еврокомиссии Дональд Туск и президент Европейского совета Жан-Клод Юнкер заявляют о согласии Франции и Германии разблокировать визовый режим для Украины.

Об этом они заявили на пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

"Что касается Франции (и того, что она блокирует безвиз) – это неправда", - заявил Туск.

"Никто в ЕС не заинтересован в блокировании безвиза для Украины", - добавил президент Европейского совета.

"Да, есть внутренняя дискуссия, но мы все заинтересованы финализировать все процессы в этом году. И это реалистично. Есть основания для осторожного оптимизма", - подчеркнул он.

Жан-Клод Юнкер, присоединившийся к коллеге, признал, что есть определенные проблемы, но в четверг утром они были сняты. "Есть небольшая проблема, которая будет решена очень скоро", - заявил президент ЕК.

"Сегодня утром я имел разговор с президентом Олландом и канцлером Меркель, и могу заверить, что проблема будет решена до конца года".

Европейская правда