У Франції невідомий напав на будинок для літніх людей, є жертви

Чоловік, озброєний ножем і обрізом, увірвався в будинок для людей похилого віку в місті Монферьє-сюр-Ле на південному заході Франції.

Про це повідомляє Daily Mail.

В цьому будинку ей проживають близько 70 пенсіонерів-ченців, які раніше були місіонерами в Африці.

Перш ніж увійти до будівлі, зловмисник зв'язав охоронця. Їм була літня жінка, імовірно її зарізали. Також загинув ще один чоловік.

Очевидці кажуть, що з будівлі було чути стрілянину.

Поліція, яка одразу прибула на місце події, заявила, що як мінімум 59 ченців врятовані. Зловмисника шукають.

Мотиви злочинця невідомі. Однак як зазначається, поки немає причин стверджувати, що це теракт.

Armed police surround the scene as armed man holds 70 monks and nuns hostage in Montpellier https://t.co/3eNfkBQkqX pic.twitter.com/LGqn62QzRW