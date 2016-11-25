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Во Франции неизвестный напал на дом престарелых, есть жертвы

Пятница, 25 ноября 2016, 01:23

Мужчина, вооруженный ножом и обрезом, ворвался в дом престарелых в городе Монферье-сюр-Ле на юго-западе Франции.

Об этом сообщает Daily Mail.

В этом доме проживают около 70 пенсионеров-монахов, которые ранее были миссионерами в Африке.

Прежде чем войти в здание, злоумышленник связал охранника. Им была пожилая женщина, предположительно ее зарезали. Также погиб еще один мужчина.

Очевидцы говорят, что из здания была слышна стрельба.

Полиция, которая сразу прибыла на место происшествия, заявила, что как минимум 59 монахов спасены. Злоумышленника ищут.

Мотивы преступника неизвестны. Однако как отмечается, пока нет причин утверждать, что это теракт. 

Темы: Франция
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