Луценко сумнівається, що Янукович скаже щось важливе

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 11:19

Генеральний прокурор Юрій Луценко не очікує, що колишній президент Віктор Янукович надасть важливі свідчення у справі злочинів проти Євромайдану під час відеодопиту, який має відбутися 25 листопада.

Про це він пише у п'ятницю в своєму Facebook.

Луценко зазначив, що очікувати чогось важливого від допиту Януковича в суді не варто.

"По-перше, цей допит ініціював захист "беркутів", що підозрюються у розстрілах на Майдані. По-друге, російський суд відразу поставив умовою скайп-допиту його проведення саме в кінці листопада. По-третє, в Ростов звезли всю кремлівську медіа машину", – пише він.

"Тому я особисто розглядаю це дійство в якості чергової піар акції про " нелегітимну київську хунту" в річницю Євромайдану", – зазначив генпрокурор.

На думку Луценка, "все це означає, що кремлівські покровителі кривавого диктатора зрозуміли: ГПУ вийшла на фінішну пряму для початку судових процесів проти організованого злочинного угрупування Януковича".

"І це - його останній шанс поговорити в якості свідка", – зазначив генпрокурор.

Як відомо, Святошинський районний суд Києва ухвалив провести допит Януковича і екс-командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Станіслава Шуляка з допомогою відеоконференцзв'язку 25 листопада о 13.00.

Янукович після відеодопиту анонсував також прес-конференцію в російському Ростові-на-Дону.

Крім того, у третю річницю початку Євромайдану в Україні росіянам показали фільм Олівера Стоуна "Україна у вогні", у якому стверджується, що Майдан організувало Центральне розвідувальне управління США.

У стрічці є уривки інтерв'ю з екс-президентом України, втікачем Віктором Януковичем і міністром внутрішніх справ тих часів Віталієм Захарченком.

Українська правда

Теми: Янукович Генпрокуратура
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IP: 188.115.155.---Fantasma25.11.2016 12:18
Та швидше за все кремлівська влада в чергове вирішила використати Януковича як рупор своєї пропаганди, й замість відповідей на питання ми будемо чути гасла й заклики.
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