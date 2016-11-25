Доступ до офісів у "Гулівері" блокували не правоохоронці - СБУ

00
0
П'ятниця, 25 листопада 2016, 11:44

Правоохоронці, проводячи слідчі дії в офісному центрі "Гулівер" у Києві, не створювали перешкод для проходу в будівлю.

Про це заявив керівник апарату Служби безпеки України Олександр Ткачук на брифінгу у п’ятницю.

Він наголосив, що оперативно-слідчі дії проводилися в офісному центрі, не в однойменному торгово-розважальному центрі, розташованому поруч.

"Коли правоохоронці з'явилися поряд із офісним центром "Гулівер", охороною і адміністрацією будівлі було прийнято рішення про блокування системи доступу до будівлі, відключення ліфтів та інші дії, які призвели до того, що окремі люди не могли потрапити всередину будівлі", – сказав Ткачук.

"Ці обмеження жодним чином не пов’язані з діями правоохоронців", – наголосив він.

Як відомо, вранці 25 листопада до офісного центру "Гулівер" у центрі Києва прийшли озброєні правоохоронці для проведення слідчих дій у рамках справи банку "Михайлівський". Слідчі дії санкціонував Шевченківський райсуд столиці.

Олена Рощенко, УП

Теми: Київ СБУ банки
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Кому потрібні велодоріжки? 25 листопада 2016, 09:58
Вранці у "Гулівер" прийшли люди зі зброєю – проводять слідчі дії 25 листопада 2016, 09:44
По Києву "ходить" вірус гонконгського грипу 24 листопада 2016, 18:05
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Допит Януковича може зірватися: "Правий сектор" блокує виїзд із СІЗО
СБУ: спецслужби РФ намагалися масово вербувати українських військових
Бойовики почали обстріл пункту "Мар'їнка"
Син Джемілєва вийшов з тюрми
Усі новини
5 пояснень

Як правильно вживати антибіотики

Інфографика

Кому йдуть ваші гроші за електрику