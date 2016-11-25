Доступ до офісів у "Гулівері" блокували не правоохоронці - СБУ

Правоохоронці, проводячи слідчі дії в офісному центрі "Гулівер" у Києві, не створювали перешкод для проходу в будівлю.

Про це заявив керівник апарату Служби безпеки України Олександр Ткачук на брифінгу у п’ятницю.

Він наголосив, що оперативно-слідчі дії проводилися в офісному центрі, не в однойменному торгово-розважальному центрі, розташованому поруч.

"Коли правоохоронці з'явилися поряд із офісним центром "Гулівер", охороною і адміністрацією будівлі було прийнято рішення про блокування системи доступу до будівлі, відключення ліфтів та інші дії, які призвели до того, що окремі люди не могли потрапити всередину будівлі", – сказав Ткачук.

"Ці обмеження жодним чином не пов’язані з діями правоохоронців", – наголосив він.

Як відомо, вранці 25 листопада до офісного центру "Гулівер" у центрі Києва прийшли озброєні правоохоронці для проведення слідчих дій у рамках справи банку "Михайлівський". Слідчі дії санкціонував Шевченківський райсуд столиці.

Керівник відділу зв'язків із громадськістю ТРЦ "Гулівер" Тетяна Атаджанова розповіла "Українським новинам", що з 8:00 до 9:20 СБУ не допускала людей у бізнес-центр, а після цього обшуки продовжилися на трьох поверхах будівлі.

"СБУ проводить обшуки на 3, 4 і 27 поверхах бізнес-центру "Гулівер". Торгово-розважальний комплекс працює у звичайному режимі. У нас зараз (12:00 – ред.) близько 30 тисяч відвідувачів", – сказала вона.

Олена Рощенко, УП