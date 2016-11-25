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Іспанія оголосила в розшук Фірташа через відмивання грошей

П'ятниця, 25 листопада 2016, 11:47
Іспанія оголосила в розшук Фірташа через відмивання грошей

Антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила в міжнародний розшук українського газового магната Дмитра Фірташа за підозрою у відмиванні великих сум грошей.

Про це повідомив представник прокуратури, пише DW.

Як повідомляється, Фірташ оголошений в розшук разом з двома спільниками - громадянами України.

Назвати прізвища цих осіб він відмовився, пояснивши відмову "інтересами слідства".

Співрозмовник видання також зазначив, що одночасно з видачею ордера на розшук в Барселоні і в місті-курорті Марбелья 24 листопада були затримані п'ять інших спільників Фірташа.

Вони безпосередньо займалися відмиванням капіталів українського олігарха. Серед затриманих - відомий іспанський адвокат Антоніо де Фортуна.

За даними прокуратури, ці люди створили для Фірташа ряд офшорних компаній в Панамі, хоча певна частина капіталів осідала в Іспанії - вкладалася в нерухомість.

За словами співрозмовника, мова йде про "десятки мільйонів євро незаконного походження". Назвати точні суми представник прокуратури відмовився.

Він також повідомив, що справу Фірташа розглядає прокуратура в рамках операції "Варіола", розпочатої в липні 2016 року з арешту в Барселоні сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького - Степана Черновецького, і ще 11 осіб, також підозрюваних у відмиванні грошей.

Степан Черновецький був звільнений з-під арешту ще влітку, але залишається під слідством.

Документи, знайдені в ході обшуків у справі Черновецького, і допомогли слідству вийти на Фірташа, зазначив представник прокуратури.

Разом з тим він засумнівався в тому, що український олігарх коли-небудь потрапить в руки іспанського правосуддя. Адже Фірташа вже кілька років безуспішно розшукує Федеральне бюро розслідувань США в зв'язку з більш серйозними звинуваченнями, включаючи хабар в обмін на ліцензію на розробку родовищ титану в Індії.

Економічна правда

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Теми: Фірташ
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