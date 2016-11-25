Допит Януковича почався з перерви, суд розглядає перенесення

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 13:23
В судовому засіданні, на якому мають допитати екс-президента Віктора Януковича зробили перерву на 20 хв.

Таке рішення озвучив суддя в залі Святошинського районного суду.

Перед цим обговорювалася можливість перенести засідання на 2 грудня, або 28 листопада через не доставку до суду "беркутівців" з Лук'янівського СІЗО, які проходять у справі як обвинувачені.

У той же час, судді в Ростові і Києві підтвердили наявність зв'язку.

Суддя в Ростові заявив, що повторне засідання Ростовський суд зможе організувати тільки 2 грудня, однак пізніше попросив перерву, щоб уточнити про можливість проведення засідання 28 листопада.

У той же час Янукович озвучив заяву, в якому сказав, що відбувається "затягування судового розгляду" і "перешкоджання роботи суду".

 

Як відомо, до сотні активістів руху "Правий сектор" блокують виїзд з Лук'янівського СІЗО в Києві, звідки повинні вивезти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" для участі в засіданні в Святошинського районного суду Києва у справі про вбивства активістів євромайдан.

Українська правда

Теми: Янукович суд
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