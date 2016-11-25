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"Правий сектор" блокує виїзд із СІЗО з "беркутівцями"

П'ятниця, 25 листопада 2016, 11:50

До сотні активістів руху "Правий сектор" блокують виїзд із Лук'янівського СІЗО в Києві, звідки повинні вивезти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" для участі в засіданні Святошинського районного суду Києва у справі про вбивства активістів Євромайдану.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

25 листопада в ході цього судового засідання заплановано допит в режимі відеоконференції екс-президента Віктора Януковича в якості свідків у справі про вбивства активістів Майдану.

Таким чином, засідання суду і, отже, допит Януковича може не відбутися, зазначає агентство.

Як заявив "Українським новинам" прес-секретар "Правого сектора" Артем Скоропадський, в партії побоюються, що суд відпустить обвинувачених з-під варти.

За словами кореспондента агентства, біля виїзду з СІЗО перебувають близько 30 активістів з прапорами "Правого сектора" і організації "Вільні люди".

Мітингувальники тримають у руках плакати з написами "вбивць Небесної сотні за ґрати", "Кров Небесної сотні на ваших руках" і "Вбивці - в'язницю".

При цьому правоохоронців поруч з мітингувальників немає.

У розмові з кореспондентом "Української правди" радник глави МВС Зорян Шкіряк сказав, що станом на 12.48 Лук'янівське СІЗО все ще не вдалося розблокувати.

Як повідомлялося, в п'ятницю о 13:00 в Святошинському районному суді міста Києва розпочнеться судове засідання у справі "Вбивства людей під час Євромайдану", під час якого заплановано допит екс-президента Віктора Януковича в якості свідка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що не очікує, що Янукович дасть важливі свідчення.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що колишнього президента мають допитувати не як свідка у справах про події на столичному Майдані, а як головного обвинуваченого, а також зазначив, що росіяни хочуть зробити з допиту Януковича шоу.

Теми: ЯнуковичсудЄвромайдан
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