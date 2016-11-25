Янукович просить не переносити засідання і допитати його негайно

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 13:25

Екс-президент Віктор Янукович, який зараз перебуває у Ростовському суді Росії просить не переносити засідання і провести його допит у п'ятницю.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання про те, чи зможе він прибути на допит до цього суду 2 грудня о 13 годині за Києвом. Необхідність такого перенесення пояснюється тим, що до суду з Лук'янівського СІЗО не змогли доставити 5 "беркутовців", які проходять обвинувачуваними по цій справі.

Янукович, виступаючи українською, заявив, що для організації цього засідання було докладено багато зусиль і попросив не переносити його.

"Я попросив би вас, ваша честь, при будь-якій можливості сьогодні провести засідання, це дуже важливо", – сказав він.

"Це моя власна ініціатива виступити свідком у цій справі. Це моє власне рішення. Тому я зацікавлений у тому, щоб була встановлена істина у цій справі і дійсно була мені надана така можливість", – додав він.

Янукович також сказав, що хоче зробити вступну заяву, однак з українського суду його перебили і сказали, що поки його допитувати не можуть і запитують лише про можливість прибути на засідання в інший день.

Після цього суди оголосили перерву на 20 хвилин, щоб обговорити це питання.

Як відомо, автозак з обвинувачуваними "беркутівцями" заблокували біля Лук'янівського СІЗО. Повідомляється, що машину блокують представники "Правого сектора".

У п'ятницю на 18:00 за київським часом запланована прес-конференція Януковича в Ростові-на-Дону.

Українська правда

Теми: Янукович суд
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Коментарі — 2
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IP: 178.137.3.---luger25.11.2016 15:37
Це вже не смішно.. Влада не хоче...
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IP: 92.52.186.---vasyapupkin25.11.2016 13:32
А чому Тимошенко судили по телевізору, а Януковича ні? Набридли вже всі ці двічі судимі, пора б їх всіх на звалище історії
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