Прес-центр АТО: Бойовики готують провокації у Дебальцевому, можливі жертви

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 18:32

У прес-центрі АТО заявляють, що бойовики планують влаштувати провокації у Дебальцевому 26 листопада.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому в п’ятницю ввечері.

"Буде створено картинку для проросійських ЗМІ, де покажуть масові мітинги, на які звозитимуть людей зрізних міст та сіл. Окупанти, на бойовій техніці з розпізнавальними знаками України на бортах та жовто-блакитними прапорами, переодягнені у військову форму українського зразка, намагатимуться дискредитувати збройні сили України та Мінські домовленості", - зазначили у прес-центрі.

У штабі АТО попереджають, що внаслідок провокацій можливі жертви серед мирного населення.

"Людям необхідно бути дуже обережними, бо окупанти здатні на все, аби Дебальцеве не повернулося до мирного життя в Україні", - сказано у повідомленні.

Українська правда

Теми: АТО
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