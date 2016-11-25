Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб АТО: Бойовики готують провокації у Дебальцевому, можливі жертви

П'ятниця, 25 листопада 2016, 17:32

У прес-центрі АТО заявляють, що бойовики планують влаштувати провокації у Дебальцевому 26 листопада.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому в п’ятницю ввечері.

"Буде створено картинку для проросійських ЗМІ, де покажуть масові мітинги, на які звозитимуть людей зрізних міст та сіл. Окупанти, на бойовій техніці з розпізнавальними знаками України на бортах та жовто-блакитними прапорами, переодягнені у військову форму українського зразка, намагатимуться дискредитувати збройні сили України та Мінські домовленості", - зазначили у прес-центрі.

У штабі АТО попереджають, що внаслідок провокацій можливі жертви серед мирного населення.

"Людям необхідно бути дуже обережними, бо окупанти здатні на все, аби Дебальцеве не повернулося до мирного життя в Україні", - сказано у повідомленні.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
Усі новини...
Реклама: