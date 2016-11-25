Штаб АТО: Бойовики готують провокації у Дебальцевому, можливі жертви

У прес-центрі АТО заявляють, що бойовики планують влаштувати провокації у Дебальцевому 26 листопада.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому в п’ятницю ввечері.

"Буде створено картинку для проросійських ЗМІ, де покажуть масові мітинги, на які звозитимуть людей зрізних міст та сіл. Окупанти, на бойовій техніці з розпізнавальними знаками України на бортах та жовто-блакитними прапорами, переодягнені у військову форму українського зразка, намагатимуться дискредитувати збройні сили України та Мінські домовленості", - зазначили у прес-центрі.

У штабі АТО попереджають, що внаслідок провокацій можливі жертви серед мирного населення.

"Людям необхідно бути дуже обережними, бо окупанти здатні на все, аби Дебальцеве не повернулося до мирного життя в Україні", - сказано у повідомленні.

Українська правда